Ladri in azione tra Bacoli e Monte di Procida: ATM nel mirino In entrambi i casi il colpo è fallito

Questa notte, alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un ATM della Banca di Credito Popolare, in via Miseno a Bacoli. Il furto non è riuscito e non c’è stata alcuna sottrazione.

Poco dopo, stesso copione in via Pedecone, Monte di Procida. Ancora persone travisate in un’auto scura hanno tentato di sottrarre denaro da un ATM, questa volta della Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche in questo caso il colpo non è andato a segno.

Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare responsabili a cura dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.

I militari hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza per provare a ricavare elementi utili alle indagini e attraverso i quali proveranno a risalire ai responsabili dei tentati colpi. Da capire anche se dietro i due episodi si nasconda la stessa banda.