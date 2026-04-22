Derubano una turista e aggrediscono i poliziotti: arrestati E' successo alla rotonda Diaz a Napoli

La polizia ha arrestato due persone di cui un 42enne di origini marocchine e un 22enne di origini tunisine, entrambi con precedenti, per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi della rotonda Diaz, hanno udito le urla di una donna, in quei frangenti, la stessa, indicando i due poco distanti, ha raccontato che gli stessi si erano impossessati del suo zaino mentre si trovava sulla spiaggia del lido denominato “Mappatella”.

Entrambi alla vista dei poliziotti, hanno prelevato qualcosa dallo zaino per poi gettarlo a terra, dandosi alla fuga. Tuttavia, sono stati raggiunti e bloccati poco distante dagli operatori non senza difficoltà e dopo una colluttazione.

Durante le fasi del controllo, i due sono stati trovati in possesso di un passaporto, di 241 dollari e di una macchina fotografica.