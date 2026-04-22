Napoli per il contrasto alla violenza di genere: presentato il progetto R.I.V.E. Il progetto, della durata di due anni, mira a consolidare una rete operativa che unisce istituzioni,

R.I.V.E. è la Rete Interistituzionale contro la Violenza per l’Empowerment: un progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa mattina, presso la sede istituzionale di Palazzo Cavalcanti, si è tenuto l’evento di lancio dell'iniziativa alla presenza dell'Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante.

Il progetto vede l’Associazione Arcidonna Napoli APS nel ruolo di capofila e il Comune di Napoli come partner strategico di regia pubblica.

Due anni di progetto per contrastare la violenza di genere

Il progetto R.I.V.E. (Rete Interistituzionale contro la Violenza per l’Empowerment) è un’iniziativa di durata biennale finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Guidato dall'Associazione Arcidonna Napoli APS in stretta sinergia con il Comune di Napoli, mira a consolidare un modello di governance territoriale integrato per il contrasto alla violenza di genere.

Attraverso una rete che unisce istituzioni, centri antiviolenza (CAV), sanità e università, R.I.V.E. si propone di superare la frammentazione degli interventi, garantendo alle donne percorsi di uscita dalla violenza più tempestivi, coordinati e orientati all'empowerment e all'autonomia.

Le parole dell'Ass. Ferrante sul progetto

Durante l'evento sono stati illustrati i pilastri del progetto: dall’informazione e sensibilizzazione alla promozione di buone pratiche nella presa in carico delle vittime. L'Ass. Ferrante ha sottolineato l'importanza di questo passo avanti fatto nel consolidamento della governance territoriale per il contrasto alla violenza di genere.

«Con il progetto R.I.V.E., il Comune di Napoli non solo mette a disposizione la professionalità dei propri Centri Antiviolenza (CAV) e dei servizi sociali, ma assume un ruolo di coordinamento attivo per superare la frammentazione degli interventi. Il nostro obiettivo è chiaro: garantire che nessuna donna si senta sola e che ogni richiesta di aiuto trovi una risposta tempestiva, efficace e, soprattutto, integrata tra tutti gli attori della rete. La presenza di partner come l’Università Federico II e le associazioni specializzate ci permette di costruire un modello di empowerment che sia sostenibile nel tempo e replicabile come buona pratica».