VIDEO - Incendio ad Agnano sul Monte Spina: elicotteri subito in azione Fiamme e fumo ad Agnano questa mattina: pronto l'intervento dell'elicottero antincendio

Questa mattina in zona Agnano a Napoli si è verificato un incendio sul Monte Spina. Pronto l'intervento del direttore delle operazioni di spegnimento e dell’elicottero regionale della Protezione civile. Il velivolo, dotato di cestello con acqua, ha effettuato circa 30 lanci di acqua al suolo per garantire lo spegnimento completo del rogo.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incendio di tipo doloso o meno. Attualmente le fiamme sono state domate, ma chiaramente le fiamme hanno arrecato numerosi danni alla flora del Monte Spina, lasciando bruciata gran parte della vegetazione sul versante interessato dall'incendio.

L'aggiornamento della Prefettura di Napoli

Grazie al contributo immediato di tutte le componenti del soccorso tecnico urgente e delle squadre antincendi boschivi della Regione Campania, le fiamme sono state domate in tempi brevi e non hanno coinvolto le vicine abitazioni.

Secondo quanto rilasciato, mediante comunicato stampa, dalla Prefettura di Napoli, l’area è in corso di bonifica. Sono infatti presenti sul posto anche le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e i volontari della protezione civile comunale per garantire il necessario supporto alle operazioni, monitorando in via preventiva e precauzionale la zona per eventuali cinturazioni.

Poiché le condizioni meteorologiche indicano su tutto il territorio forti raffiche di vento, la situazione resta attentamente monitorata.

Incontro tenutosi nel pomeriggio con il prefetto Michele di Bari

Nel pomeriggio odierno si è tenuta una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in relazione all’incendio sviluppatosi sul Monte Spina, in località Agnano.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Protezione Civile regionale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di Napoli – che ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) –, delle Forze dell’Ordine, del COT 118 e della ASL Napoli 1 Centro.