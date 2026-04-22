Droga e spaccio: ancora due arresti della polizia a Napoli In manette un uomo e una donna

La polizia ha arrestato un 50enne ed una 37enne, entrambi napoletani, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in zona Pendino, hanno notato un frequente un viavai di persone da un appartamento della zona.

I poliziotti, insospettiti, hanno posto in essere un servizio di osservazione ed hanno notato il 50enne e la 37enne che, da una finestra dell’abitazione, hanno ceduto qualcosa ad un altro soggetto in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia i prevenuti, che sono stati trovati in possesso di 35 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 16 grammi e di 400 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo all’interno dell’abitazione, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga ed altri 1.020 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.