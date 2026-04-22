Napoli: due persone raggiunte da mandato di arresto internazionale Si tratta di un uomo e una donna di origini algerine

La polizia ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini estradizionali di un 62enne ed una 56enne, entrambi di origini algerine, destinatari di mandato di arresto, esteso in campo internazionale, emesso nel 2020 dalle autorità algerine, per i reati di riciclaggio di denaro e violazione delle normative sui cambi valutari e sui movimenti di capitali da e verso altri Paesi.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso una struttura ricettiva in zona Mercato a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati.

Pertanto, i poliziotti hanno immediatamente raggiunto la struttura e controllato i due, accertando che, nei confronti degli stessi, pendeva il provvedimento in questione.