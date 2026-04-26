Da tre anni in fuga con documenti falsi: preso latitante del narcotraffico L’uomo è stato intercettato durante un controllo su strada

Tre anni di latitanza, una falsa identità e documenti contraffatti. Non sono bastati a V.N., 53 anni, per sfuggire definitivamente alla giustizia. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania lo hanno arrestato durante un ordinario controllo alla circolazione stradale, ponendo fine a una fuga iniziata nel 2022.

La fermata e i documenti falsi

L’uomo era alla guida di un’autovettura quando è stato sottoposto a controllo. Alla richiesta dei documenti ha fornito generalità false, dicendo di non avere con sé la patente di guida. L’atteggiamento nervoso e le risposte evasive hanno insospettito i militari, che hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo.

Nascosti tra gli effetti personali sono stati rinvenuti una patente di guida e una carta d’identità. L’incrocio con le banche dati delle Forze di Polizia ha rivelato che entrambi i documenti erano contraffatti: la fotografia non corrispondeva all’intestatario.

L’identità svelata e i precedenti giudiziari

Condotto in caserma, l’uomo è stato identificato come V.N., nato nel 1973, ricercato dal 2022 in esecuzione di un mandato di cattura valido nell’area Schengen.

A suo carico pendeva una condanna definitiva a oltre sette anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'arresto si è sggiunta anche l'accusa di possesso di documenti falsi.