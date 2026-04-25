Pescara-Juve Stabia 1-1, Correia risponde a Insigne: altro punto play-off Terzo risultato utile per gli uomini di Abate

La Juve Stabia pareggia 1-1 sul campo del Pescara e conquista un altro mattoncino per la conquista dei play-off. Con 50 punti in classifica ragazzi di Abate, al terzo risultato utile consecutivo, restano settimi, con un margine di quattro lunghezze sull’Avellino. All’Adriatico le Vespe partono meglio, approfittando anche della tensione dei padroni di casa, costretti a fare punti per tenere vive le speranze salvezza. Al 20’ la Juve Stabia ha la chance per passare ma la conclusione di Ricciardi viene salvata sulla linea di porta. Il pescara, trascinato da Insigne, prova a venire fuori ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso dalle parti di Confente.

Le Vespe, al contrario, giocano meglio e sul finire di tempo hanno un’altra occasione per passare. Nel secondo tempo, però, è il Pescara a trovare subito il vantaggio: Insigne, da posizione defilata, calcia una punizione velenosa che inganna il portiere della Juve Stabia e porta avanti i padroni di casa. Abate, però, riesce subito a riorganizzare la sua squadra che al quarto d’ora pareggia: Okoro inventa per Correia che da buona posizione non sbaglia, trovando il pari. Sul risultato di 1-1 la Juve Stabia riesce a gestire; il Pescara ha solo una chance in contropiede con Di Nardo ma Confente gli sbarra la strada, regalando ai suoi un punto che vale.