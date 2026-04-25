Trovata in possesso di 32 dosi di droga: donna finisce ai domiciliari I controlli dei carabinieri: sequestrati crack, hashish, soldi e bilancini

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per spaccio C.A., una 52enne della zona, già nota alla forze dell’ordine.

La donna, già sottoposta ai domiciliari non molto tempo fa, al momento del controllo è stata trovata in possesso di 28 dosi e 2 pietre di crack, 4 dosi e un panetto di hashish, materiale per il confezionamento e due bilancini. Trovati anche 930euro ritenuti provento dell’attività illecita.

L'indagata si trova ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

