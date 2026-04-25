Dalla Regione via libera al masterplan per la Costa del Vesuvio Cuomo: 13 comuni coinvolti per la valorizzazione e la tutela di un territorio unico al mondo

“Nel programma elettorale del presidente Fico abbiamo immaginato la fotografia di un unico grande lungomare, che potesse congiungere e dar vita a un asse sinergico sviluppato da San Giovanni fino al comune di Castellammare, come una rete tale da ammagliare tutte le realtà incluse in questo territorio. Con la delibera approvata dalla Giunta Regionale lo scorso 23 aprile, si attiva e quindi concretizza l’iter che porterà all’attuazione di una serie di azioni di sviluppo territoriali che coinvolgeranno l’area individuata nei seguenti territori: Napoli (Municipalità 6 - quartieri di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli), Boscoreale, Boscotrecase, Castellamare di Stabia, Ercolano, Massa di Somma, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase”. A dirlo l’assessore al Governo del Territorio della Regione Campania Vincenzo Cuomo.

“Un’area estremamente ampia, con territori dalle molteplici peculiarità paesaggistiche, naturali e storiche che saranno oggetto dell’attivazione di una serie di linee strategiche. Posso già descrivere verso quali direzioni si muoverà l’iter del PIV (Programma Integrato di Valorizzazione), citando qualche stralcio della delibera. In primo luogo, troviamo la rigenerazione e valorizzazione territoriale finalizzata alla riqualificazione paesaggistica e ambientale della linea di costa e alla riduzione del rischio idrogeologico, che potremmo definire la più emblematica delle azioni di sviluppo, proiettata proprio sulla linea di costa con programmi di ripascimento delle spiagge attraverso interventi di difesa della costa.

Troviamo inoltre anche delle azioni mirate verso il settore agricolo e i relativi prodotti di eccellenza del nostro territorio campano, con il rafforzamento e la riqualificazione del sistema della filiera agricola teso alla valorizzazione dei prodotti dell’eccellenza agricola territoriale e alla riqualificazione dell’industria agro-alimentare", ha aggiunto l’assessore.

"L’obiettivo principale è valorizzare il patrimonio della Regione Campania, come un’unica grande risorsa, partendo dal mare fino al Vesuvio” ha concluso Cuomo.