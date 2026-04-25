Musica a lutto: addio al promoter e produttore napoletano Rocco Lino

Lutto nel mondo della musica. È scomparso all'età di 79 anni il promoter e produttore napoletano, Rocco Lino.
Attivo nel campo dell'organizzazione e produzione di spettacoli dal vivo fin dagli anni 70 e fondatore di Veragency, a lui si devono alcuni tra i più importanti eventi in Campania e nel sud Italia, da Bruce Springsteen a Napoli al concerto allo Stadio San Paolo di Pino Daniele, Eros Ramazzotti e Jovanotti. Ha lavorato con tutti i più importanti artisti italiani: Paolo Conte, Renato Zero, Guccini, Fiorella Mannoia, Ligabue, Baglioni, Mia Martini, Patty Pravo, Ornella Vanoni.