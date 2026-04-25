Denunciati 7 parcheggiatori abusivi allo stadio Maradona durante la partita I controlli dei carabinieri: tre persone segnalate per droga

Sette denunce per recidiva, tre sanzioni amministrative e altrettante segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. È il bilancio dell'operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia Napoli Bagnoli nelle aree limitrofe allo stadio Diego Armando Maradona in occasione dell'incontro di Serie A Napoli-Cremonese.

Controlli mirati attorno all'impianto sportivo

Nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti in concomitanza con i grandi eventi calcistici, i militari hanno concentrato l'attenzione sulle zone più esposte al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Una presenza abituale nelle strade adiacenti all'impianto di Fuorigrotta, dove l'afflusso di tifosi in occasione delle partite casalinghe alimenta un mercato informale della sosta.

Denunce per i recidivi, sanzioni per i nuovi trasgressori

Al termine dell'attività, sette persone sono state denunciate per l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Per altri tre, sorpresi per la prima volta a svolgere tale attività, sono state invece elevate altrettante violazioni di carattere amministrativo. Nel corso dei controlli, tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Napoli per uso personale di sostanze stupefacenti.