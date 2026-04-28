Casa va a fuoco: morto un uomo La vittima è un 79enne: indagano i carabinieri

Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Giacomo Leopardi 1. Il corpo dell’anziano era riverso sulle sedie della cucina, all’interno dell’appartamento interessato da un incendio che, al momento del ritrovamento, risultava ancora in fase di estinzione.

L’allarme è scattato con l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Per l’uomo, tuttavia, non c’era ormai più nulla da fare: il decesso sarebbe riconducibile proprio all’incendio divampato nell’abitazione.

Le cause del rogo restano ancora in corso di accertamento. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine delle fiamme.

I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, mentre le indagini sono coordinate dai militari della compagnia dei Carabinieri di Castellammare di Stabia.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni aspetto della vicenda.