Porta Capuana blindata: un arresto e sei denunce della polizia Servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal questore di Napoli

Personale della polizia di stato, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal questore di Napoli a seguito dei fatti avvenuti domenica pomeriggio in piazza San Francesco a Capuana, ha arrestato un 25enne per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati inoltre denunciate sei persone di età compresa fra i 22 e i 35 anni, tutte con precedenti anche specifici, per ricettazione.

In particolare, i falchi della squadra mobile hanno effettuato un controllo presso uno stabile della zona, dove hanno sorpreso i sei indagati intenti a maneggiare una ingente quantità di denaro, quantificata poi in 43mila euro circa. Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto diversi monili ed orologi, un bilancino di precisione, acido e pietra per il test dell’oro e numerose confezioni di oggetti preziosi, di cui gli indagati non hanno saputo giustificare la provenienza.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare nei pressi di Porta Capuana, hanno notato il 25enne che, con fare circospetto, stava armeggiando su uno scooter. Lo stesso, accortosi della loro presenza, si è dato alla fuga nel tentativo di eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di un cacciavite, ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che il prevenuto aveva danneggiato il nottolino dello scooter.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.