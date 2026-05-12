Porta Capuana blindata: un arresto e sei denunce della polizia

Personale della polizia di stato, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal questore di Napoli a seguito dei fatti avvenuti domenica pomeriggio in piazza San Francesco a Capuana, ha arrestato un 25enne per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Sono stati inoltre denunciate sei persone di età compresa fra i 22 e i 35 anni, tutte con precedenti anche specifici, per ricettazione.
In particolare, i falchi della squadra mobile hanno effettuato un controllo presso uno stabile della zona, dove hanno sorpreso i sei indagati intenti a maneggiare una ingente quantità di denaro, quantificata poi in 43mila euro circa. Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto diversi monili ed orologi, un bilancino di precisione, acido e pietra per il test dell’oro e numerose confezioni di oggetti preziosi, di cui gli indagati non hanno saputo giustificare la provenienza.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare nei pressi di Porta Capuana, hanno notato il 25enne che, con fare circospetto, stava armeggiando su uno scooter. Lo stesso, accortosi della loro presenza, si è dato alla fuga nel tentativo di eludere il controllo.
Gli operatori, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di un cacciavite, ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che il prevenuto aveva danneggiato il nottolino dello scooter.
Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.