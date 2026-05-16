Scoperta la base logistica del falso, sequestrati 38mila capi di abbigliamento Il blitz della Guardia di Finanza di Napoli nel comune di San Giuseppe Vesuviano

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell'ambito di un'intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione di marchi e a tutela del Made in Italy, hanno individuato una base logistica del falso nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, sequestrando oltre 38 mila capi d'abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando il responsabile.

Le indagini partite dalla zona di Porta Nolana

In particolare, l'attività inizialmente concentrata nei pressi di Porta Nolana e del mercato rionale della Maddalena, ha permesso di ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione di articoli contraffatti, arrivando ad individuare un marocchino residente nella zona, dedito ad effettuare consegne di merce illegale in diversi mercati del falso della città.

Attraverso una mirata attività di osservazione e pedinamento, è stato così scoperto a San Giuseppe Vesuviano un magazzino di circa 250 mq, al cui interno erano depositate numerose scatole contenenti prodotti contraffatti, per lo più calzature con noti marchi quali Louis Vuitton, Prada, Nike, Adidas e New Balance, oltre a giubbini e magliette.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato l'intero immobile, oltre 38 mila articoli, nonché denunciato il responsabile per detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.