Controlli dei carabinieri in centro a Napoli: denunce e sanzioni In campo anche il presonale Asl e la polizia municipale

Servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri nell’area del centro storico e dei quartieri spagnoli della città partenopea, con il supporto del personale dell’Asl e della polizia municipale. Identificate 67 persone e controllati 21 veicoli. Elevate 16 contravvenzioni al Codice della Strada.



Nel corso del servizio, 2 le persone denunciate. Un 51enne napoletano sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo è stato deferito perché recidivo.

Denunciato un 18enne perché a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 14 centimetri. Due le persone segnalate alla prefettura uso personale di droga.



Ispezionati anche due esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. In via San Giovanni Maggiore a Pignatelli, ispezionato un ristorante sono state elevate 6 prescrizioni. In un bar di via Benedetto Croce elevate altre 3 prescrizioni. Tutte per gravi carenze igienico sanitarie.