Controlli dei carabinieri in centro a Napoli: denunce e sanzioni

In campo anche il presonale Asl e la polizia municipale

controlli dei carabinieri in centro a napoli denunce e sanzioni

Napoli: Alto impatto dei carabinieri nel centro storico della città. Due le persone denunciate e le attività sanzionate...

Napoli.  

Servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri nell’area del centro storico e dei quartieri spagnoli della città partenopea, con il supporto del personale dell’Asl e della polizia municipale. Identificate 67 persone e controllati 21 veicoli. Elevate 16 contravvenzioni al Codice della Strada.

Nel corso del servizio, 2 le persone denunciate. Un 51enne napoletano sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo è stato deferito perché recidivo.

Denunciato un 18enne perché a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 14 centimetri. Due le persone segnalate alla prefettura uso personale di droga.

Ispezionati anche due esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. In via San Giovanni Maggiore a Pignatelli, ispezionato un ristorante sono state elevate 6 prescrizioni. In un bar di via Benedetto Croce elevate altre 3 prescrizioni. Tutte per gravi carenze igienico sanitarie.

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