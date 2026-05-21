Sisma Campi Flegrei, danneggiato un arco lungo il belvedere di Bacoli Il terremoto di questa mattina, magnitudo 4.4, ha provocato danni lungo la costa di Bacoli

Danni in Via Castello a Bacoli a seguito della forte scossa di terremoto di questa mattina con epicentro in zona Campi Flegrei. Un sisma di magnitudo 4.4, partito dal mare con profondità di 3 chilometri, che è stato percepito in diverse aree della provincia di Napoli.

Il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, è intervenuto ai microfoni di OttoChannel. «Danni importanti lungo la costa ed oltre 50 chiamate dai cittadini che ci segnalano disagi: stiamo controllando ad uno ad uno e a breve avremo un quadro della situazione. Stiamo controllando le scuole, abbiamo riscontrato danni anche presso l'Ospedale di Comunità che abbiamo inaugurato da poco, con caduta di intonaci e calcinacci».

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Bacoli, anni all'arco dedicato a Valenzi

La violentissima scossa ha portato al crollo di alcune pietre dell'arco dedicato a Maurizio Valenzi, ex Sindaco di Napoli dal 1975 al 1983, alle pendici del Castello Aragonese. Uno dei punti più panoramici della città di Bacoli, in questo momento messo in sicurezza grazie al pronto intervento dell'Amministrazione.