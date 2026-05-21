Terremoto Campi Flegrei, il Sindaco di Bacoli: «Oltre 50 chiamate dai cittadini» Le parole di Josi della Ragione, Sindaco di Bacoli, a OttoChannel dopo il sisma di oggi

Forte scossa magnitudo 4.4 nella zona dei Campi Flegrei verificatasi questa mattina intorno alle 5:50. Un terremoto avvertito in più zone della provincia di Napoli, provocando la chiusura degli istituti scolastici in zona rossa in via precauzionale per consentire i dovuti controlli. Un sisma con epicentro in mare ed una profondità di 3 chilometri, percepito maggiormente nelle zone vicino alla costa.

Una delle scosse più avvertite degli ultimi anni.

Josi della Ragione ad OttoChannel: «Oltre 50 chiamate dai cittadini»

Il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, è intervenuto ai nostri microfoni di OttoChannel.

Di seguito le sue parole:

«Questa scossa, rispetto a quella di due anni fa, è stata avvertita maggiormente dalla comunità, perché oltre all'epicentro in mare, ha avuto anche un'accelerazione forte verso il nostro territorio. Danni importanti lungo la costa ed oltre 50 chiamate dai cittadini che ci segnalano disagi: stiamo controllando ad uno ad uno e a breve avremo un quadro della situazione. Stiamo controllando le scuole, abbiamo riscontrato danni anche presso l'Ospedale di Comunità che abbiamo inaugurato da poco, con caduta di intonaci e calcinacci. Stiamo provvedendo affinché venga ripristinata la normalità. Non registriamo danni a persone, ma alle strutture. Per Bacoli questa scossa è stata la più significativa degli ultimi 30 anni, quella maggiormente percepite».

Sindaco di Bacoli: «Il ministro mi ha chiamato»

Il Sindaco di Bacoli ha evidenziato anche l'importanza della solidarietà istituzionale a livello centrale, chiedendo impegno al Governo.

«Poco fa il ministro mi ha chiamato per assumere ulteriormente l'impegno su due temi. Il primo è quello di stabilizzare i dipendenti comunali assunti con la legge 140 sul bradisismo: abbiamo personale con cui abbiamo gestito la situazione bradisismica, ma tra pochi mesi dovranno andare via se non vengono stabilizzati. Il secondo è prevedere un supporto economico maggiore per le famiglie che vogliono fare lavori per diminuire la vulnerabilità sismica del proprio edificio».

Josi della Ragione ha sottolineato come questi siano strumenti essenziali per affrontare il fenomeno del bradisismo.

«Ci vogliono risposte strutturali. Il ministro ha assunto impegni ed anche il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Sentiamo la massima solidarietà istituzionale, ma è importante intervenire facendo seguire alle parole i fatti».