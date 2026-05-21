Sciame sismico, il Comune di Napoli chiude le scuole in zona rossa: l'elenco

Provvedimento di chiusura precauzionale per il 21 maggio per gli istituti scolastici

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In seguito all'evento sismico di questa notte ed allo sciame tutt’ora in corso, l'Amministrazione Comunale di Napoli, d'intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha disposto un provvedimento di chiusura precauzionale per il 21 maggio

Napoli.  

Una forte scossa di terremoto con epicentro ai Campi Flegrei si è verificata questa mattina intorno alle 5:50. Magnitudo 4.4, secondo quanto rivelato dalla Sala Operativa dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, localizzata in mare con una profondità di 3 chilometri. 

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Sciame sismico: il Comune di Napoli chiude alcune scuole

In seguito all'evento sismico di questa notte ed allo sciame tutt’ora in corso, l'Amministrazione Comunale di Napoli, d'intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha disposto un provvedimento di chiusura precauzionale per la giornata di oggi 21 maggio, per gli istituti scolastici situati all'interno della "zona rossa" del quartiere Bagnoli-Fuorigrotta.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell'incolumità di studenti, personale docente e ATA.

Le scuole comunali interessate dal provvedimento

Queste le scuole interessate dal provvedimento di chiusura precauzionale:

  1. Scuola dell'Infanzia "J.F. Kennedy", del 10° Circolo Comunale, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale J.F. Kennedy n. 431;
  2. Asilo Nido "Guido Rossa-Collodi";
  3. Scuola Secondaria di 1° Grado Console e Scuola Primaria Nuova Bagnoli dell'Istituto Comprensivo Statale 41 – Console, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale Nuova Agnano n. 30;
  4. Scuola Primaria "Fornari" dell'Istituto Comprensivo Statale 41 – "Console", ubicata in località Bagnoli, in Via Diomede Carafa n. 28, con annessa palestra;
  5. Scuola Secondaria di l° Grado "Fascio" dell'Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 68;
  6. Scuola d'Infanzia e Primaria "Madonna Assunta" dell'Istituto Comprensivo Statale "Madonna Assunta", ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 62;
  7. Scuola "llioneo" dell'Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via llioneo n. 113;
  8. Scuola "Pendio" dell'Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via Tacito n. 31;
  9. Scuola dell’Infanzia Comunale “La Nidiata”, sita in via Severino Boezio, n. 39;
  10. I.C. Michelangelo Augusto, sede centrale, sito in via Ilioneo, n. 12

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