Sciame sismico, il Comune di Napoli chiude le scuole in zona rossa: l'elenco Provvedimento di chiusura precauzionale per il 21 maggio per gli istituti scolastici

Una forte scossa di terremoto con epicentro ai Campi Flegrei si è verificata questa mattina intorno alle 5:50. Magnitudo 4.4, secondo quanto rivelato dalla Sala Operativa dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, localizzata in mare con una profondità di 3 chilometri.

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Sciame sismico: il Comune di Napoli chiude alcune scuole

In seguito all'evento sismico di questa notte ed allo sciame tutt’ora in corso, l'Amministrazione Comunale di Napoli, d'intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha disposto un provvedimento di chiusura precauzionale per la giornata di oggi 21 maggio, per gli istituti scolastici situati all'interno della "zona rossa" del quartiere Bagnoli-Fuorigrotta.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell'incolumità di studenti, personale docente e ATA.

Le scuole comunali interessate dal provvedimento

Queste le scuole interessate dal provvedimento di chiusura precauzionale: