Forte scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 Sisma alle 5.50, avvertito nel capoluogo e in diversi comuni dell'area metropolitana

Alle 5.50 forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, a Napoli e nell'area metropolitana, localizzato nella zona dei Campi Flegrei dalla Sala Operativa dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia I primi dati dell'Osservatorio Vesuviano indicano l'epicentro in mare e una profondità di 3 chilometri. Un secondo evento è stato localizzato al largo di Bacoli (magnitudo 2.2). Fortunatamente sono pochissime le segnalazioni alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per una scossa che non dovrebbe aver causato danni e criticità. Diversi Comuni dell'area hanno deciso per la chiusura delle scuole.

Epicentro in mare, profondità di 3 chilometri

Il sisma è stato avvertito dall'Arenella a Bagnoli, ma anche a Fuorigrotta, Posillipo e Vomero, e in diversi comuni della provincia con segnalazioni da Monterusciello a Monte di Procida, ma anche a Marano e Calvizzano. La popolazione è stata svegliata dalla scossa con un forte boato.. Verifiche, come da protocollo, avviate su tutto il territorio.