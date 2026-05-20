Spazio Donna WeWorld Napoli: un centro per le donne nel Rione Don Guanella Domani verrà inaugurato alle 17:00 alla presenza dell'Ass. Emanuela Ferrante

Uno spazio dedicato all'ascolto e al supporto per le donne che prende forma nell'ambito del progetto “Centro Donna” del Comune di Napoli. Domani, 21 maggio alle 17:00, verrà inaugurato, in via Don Guanella 20, un nuovo punto di riferimento per il territorio: Spazio Donna WeWorld Napoli.

L'obiettivo di questo centro sarà quello di offrire alle donne un ambiente accogliente ed inclusivo, in cui trovare sostegno, condividere esperienze e accedere a percorsi di crescita personale e sociale. Un progetto per l'empowerment delle donne che punta a favorire l'autonomia ed il benessere femminile.

L'evento inaugurale di Spazio Donna WeWorld Napoli

L'evento inaugurale si terrà domani, giovedì 21 maggio alle 17:00, alla presenza di Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Roberta Fiore, Referente Campania WeWorld e Marco Chiesara, Presidente WeWorld. Durante la presentazione, saranno protagoniste anche le testimonianze dirette delle donne che frequentano lo Spazio Donna, offrendo uno sguardo concreto sull’impatto delle attività sul territorio.

Lo slogan dell’iniziativa, “Un luogo per tutte, uno spazio per te”, sintetizza la missione del progetto.

Uno spazio che si inserisce nella rete nazionale promossa da WeWorld, con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze di genere e promuovere inclusione, autonomia e diritti.

Gli orari d'apertura dello Spazio Donna

Lo Spazio Donna WeWorld Napoli sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: