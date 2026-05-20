Casoria: nuovo centro socio educativo dedicato ai minori Presentazione del cantiere dei pirati: inclusione, crescita e supporto territoriale

Domani, giovedì 21 maggio 2026 alle ore 17.30, presso il plesso Vittorio Emanuele dell’IC Palizzi di Casoria in via Settembrini, sarà presentato “Il Cantiere dei Pirati di Casoria”, nuovo centro socio educativo dedicato ai minori e alle attività di inclusione, crescita e supporto territoriale.

All’incontro prenderanno parte il sindaco di Casoria Raffaele Bene, la dirigente scolastica Angela Saviano, l’assessore alle politiche sociali Salvatore Iavarone, l’assessore all’Istruzione Roberta Giova, l’assessore allo sport e cultura Gaetano Palumbo, il direttore di cantiere giovani Pasqualino Costanzo, insieme a docenti, operatori e associazioni del territorio.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto sulle politiche educative e sociali rivolte ai più giovani e alle famiglie della città.