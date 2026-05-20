Violenza di genere: commosso omaggio a Martina Carbonaro A Casoria il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti

Casoria si è stretta nel ricordo di Martina Carbonaro, la giovane studentessa dell’Istituto Torrente vittima di femminicidio, nel corso di una intensa giornata dedicata alla memoria, alla riflessione e all’impegno contro la violenza di genere.

In occasione dell’anniversario della sua morte, il sindaco Raffaele Bene ha partecipato all’iniziativa organizzata all’interno dell’istituto frequentato dalla ragazza, insieme al sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, alla dirigente scolastica Annamaria Orso ed al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Monica Matano.

Un momento particolarmente toccante è stato quello dello scoprimento della targa dedicata a Martina all’interno della sala cucina del Torrente, spazio simbolicamente scelto perché legato ad una delle passioni più grandi della giovane studentessa.

Il sindaco Bene ha voluto essere vicino ai compagni e alle compagne di Martina ma soprattutto ai suoi genitori, ai quali ha portato “l’abbraccio sincero e commosso dell’intera comunità di Casoria”, in un momento di forte emozione.

“Ci sono dolori che segnano profondamente una città e quello per la perdita di Martina è uno di questi. Oggi non siamo qui soltanto per ricordarla ma per assumerci una responsabilità educativa e culturale verso le nuove generazioni”, ha dichiarato il primo cittadino durante il suo intervento.

Nel corso del convegno dedicato alla violenza di genere, Bene ha parlato direttamente agli studenti, invitandoli a riconoscere e contrastare ogni forma di controllo e sopraffazione nelle relazioni.

“L’amore non è possesso. Non è controllo, paura o umiliazione. Dobbiamo educare i ragazzi al rispetto della libertà e della dignità delle donne e di un’intera generazione che è già protagonista di un cambiamento culturale. La violenza spesso nasce da piccoli segnali che vengono sottovalutati e che invece vanno riconosciuti subito”.

Il sindaco ha inoltre ringraziato il sottosegretario Frassinetti “per aver scelto di essere presente a Casoria e per la vicinanza concreta dimostrata alla nostra comunità scolastica e cittadina”, oltre alla dirigente Annamaria Orso “per il lavoro quotidiano che la scuola porta avanti sul piano educativo e umano”.

Bene ha poi ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale sul tema della prevenzione e della sensibilizzazione, attraverso iniziative nelle scuole, percorsi contro il bullismo e campagne dedicate alla cultura del rispetto.

“La scuola rappresenta il presidio più importante per costruire una società diversa. È qui che si formano i cittadini di domani ed è qui che dobbiamo insegnare il valore del rispetto, dell’ascolto e della libertà”.

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso dedicato a Martina, simbolo di una ferita ancora aperta ma anche della volontà di una comunità di non dimenticare.