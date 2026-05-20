Destinazione Donna, itinerari gratuiti a Napoli: gli appuntamenti del 21 e 23 Itinerari parte di un progetto dell'Assessorato al Turismo di Napoli che avrà luogo fino a novembre

“Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli” è un progetto ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. Si compone di 54 appuntamenti gratuiti per 13 itinerari turistici religiosi che mirano alla scoperta di testimonianze dell’opera di donne straordinarie nei luoghi di culto, cultura e accoglienza e 2 visite straordinarie nella Chiesa di Santa Maria di Donnalbina.

L’edizione del 2026 ha come titolo “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura” e prevede appuntamenti dal 5 marzo al 1 novembre. Percorsi che raccontano di regine, fondatrici, educatrici e protagoniste della vita civile e religiosa a Napoli. CLICCANDO QUI È POSSIBILE PRENOTARSI PER GLI ITINERARI

Destinazione Donna: gli appuntamenti del 21 e 23 maggio

Si tratta di itinerari tutti completamente gratuiti, previa prenotazione obbligatoria su Eventbrite. IL PROGRAMMA INTEGRALE DEGLI ITINERARI È CONSULTABILE CLICCANDO QUI.

Domani, giovedì 21 maggio, alle 16:00, l'appuntamento è all’ingresso della Biblioteca Nazionale di Napoli. Qui, i partecipanti alla visita guidata scopriranno la storia di Guerriera Guerrieri che, durante il conflitto mondiale, mise in salvo il patrimonio della Biblioteca Nazionale di Napoli e le figure della regina Maria Carolina d’Asburgo e di Elena d’Aosta, valorose protagoniste che hanno operato e combattuto per la salvaguardia della cultura, preservando libri, documenti e opere d'arte.

Sabato 23 maggio si prevede, invece, un doppio appuntamento. Alle 16:30, visita guidata straordinaria alla Chiesa di Santa Maria di Donnalbina. Alle 18:00, nella Chiesa di Santa Maria Donnaromita si terrà l’incontro musicale “Leggenda di Santa Patrizia. Oratorio per coro femminile” con orchestra da camera e voce recitante.