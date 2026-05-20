Fico: «Occorre rafforzare le politiche d'inclusione», il programma della Regione Il Governatore Fico: «Nessuno deve essere lasciato indietro»

Una serie di interventi in grado di rafforzare la risposta pubblica nei confronti delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità: questo è quanto presentato a Palazzo Santa Lucia quest'oggi. Si tratta del pacchetto di politiche sociali denominato “Inclusione”, esposto alla stampa dal Governatore Roberto Fico e dall’assessore alle Politiche Sociali Andrea Morniroli.

Un provvedimento che mira a rispondere all'esigenza di sostenere le famiglie con componenti affetti da autismo o da disabilità fisiche e psichiche, ridurre le barriere di accesso ai servizi, potenziare la rete territoriale e consolidare i modelli di integrazione tra servizi sanitari, sociali e comunitari.

Le parole del Governatore Roberto Fico

Fondamentali in tale discorso risultano essere diversi aspetti quali ad esempio il potenziamento del riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo nella fascia 0-3 anni ed il rafforzamento dei percorsi di transizione all'età adulta per le persone con autismo. Si aggiunge a questo l'attenzione verso lo sviluppo di misure personalizzate di inclusione e autonomia per le persone con disabilità ed il consolidamento delle azioni di prevenzione, cura, riabilitazione ed inclusione sociale o lavorativa nell'ambito della salute mentale.

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha parlato così:

«L’attenzione alle persone con disturbo dello spettro autistico, con problemi di salute mentale e con disabilità – e alle loro famiglie - è massima. Nessuno deve essere lasciato indietro e occorre rafforzare le politiche di inclusione e presa in carico per offrire alle persone, e appunto alle famiglie, servizi di assistenza e accompagnamento, nelle varie fasi della vita, efficienti. La persona, e i suoi diritti, deve essere al centro dell’azione amministrativa. Questo è il compito delle istituzioni: non lasciare nessuno solo, agire con spirito di comunità perché una società è più giusta, forte e coesa, se è inclusiva».

Quattro linee di intervento per l'inclusione: il programma

Il programma si articola in quattro linee di intervento: