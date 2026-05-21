Sorpreso a vendere abusivamente oggetti preziosi: denunciato La scoperta della polizia a Napoli

La polizia ha denunciato un 38enne, operante nel settore delle vendite online di chincaglieria, per violazione di un provvedimento emesso dal questore della provincia di Napoli con il quale era stata disposta l’immediata cessazione di proseguire nella vendita abusiva di oggetti preziosi.

Lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per mancanza della Scia di vicinato e della licenza di preziosi.

In particolare, gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Napoli hanno effettuato un controllo presso un’attività di commercio online di chincaglieria in zona Pendino riscontrando che il 38enne, all’interno del locale in questione, custodiva ed esponeva oltre 300 bracciali, 69 anelli, più di 100 paia di orecchini, 149 collane e diversi pendenti che sono stati debitamente sequestrati.