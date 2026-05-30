Napoli violenta: turista aggredita e rapinata della collana d'oro in centro E' accaduto al corso Garibaldi. La polizia arresta un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne per rapina aggravata e lesioni personali. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in Corso Garibaldi, sono stati avvicinati da alcune persone che si trovavano all’esterno di una pizzeria poiché una turista era stata appena rapinata della propria collana d’oro da un uomo che si era poi allontanato.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a bloccare l'autore in via Lavinaio, trovandolo in possesso di 920 euro.

Dai successivi accertamenti eseguiti i poliziotti hanno accertato che il giovane, dopo aver aggredito la donna, le aveva strappato la collana. Alla fine è stato arrestato.