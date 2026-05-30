Serluca: "Importante tragardo al servizio della Campania e del Mezzogiorno" Nuove infrastrutture scientifiche e tecnologiche AL dipartimento di agraria della Federico II

Inaugurazione delle nuove infrastrutture scientifiche e tecnologiche del dipartimento di agraria dell’Università Federico II di Portici, realizzate nell’ambito del progetto AgriForward/Agritech.

Un investimento strategico che rafforza il ruolo della Campania come laboratorio di innovazione per l’agricoltura del futuro.

"Grazie ai fondi Pnrr e Mur - afferma l'assessore regionale all'agricoltura Maria Carmela Serluca - il polo di Portici si arricchisce di strumenti all’avanguardia a disposizione della comunità scientifica e degli studenti, dalle serre intelligenti alla robotica, dal supercalcolo alla genomica e alla microscopia avanzata, per affrontare le sfide del cambiamento climatico, della sicurezza alimentare e della sostenibilità.

La collaborazione tra istituzioni, università e ricerca rappresenta la chiave per sostenere la competitività delle imprese agricole e formare le nuove competenze necessarie alla transizione ecologica e digitale del settore.

Complimenti al rettore Matteo Lorito, al direttore Danilo Ercolini e a tutta la comunità accademica per questo importante traguardo al servizio della Campania e del Mezzogiorno".