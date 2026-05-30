IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Due poli Non era facile trovare uno più antipatico di Antonio Conte, ma Aurelio De Laurentiis c'è riuscito

Certo non era facile trovare qualcuno più antipatico di Antonio Conte, ma Aurelio De Laurentiis c'è riuscito. L'ambiente azzurro certamente lo seguirà, come seguirà il nuovo vate della sua panchina. Ma non tutto è così semplice. L'osmosi vera tra Napoli e la sua squadra di calcio è tutta nel cuore, eccetto tradimenti dell'ultima ora (vedi Sarri e Spalletti). Di Diego Armando Maradona ce n'è stato uno solo e uno solo rimarrà nei secoli dei secoli. Gli altri che si sono succeduti - per quanto bravi, veri e innamorati - sono stati ben poca cosa rispetto al Dio del Calcio, che proprio qua ha deciso di sorgere abbagliante e, nel modo esattamente contrario, inabbissarsi.