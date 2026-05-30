Napoli: Antonello Iovane riceve il premio letterario "Amici di Antonello Iovane" Manifestazione internazionale dedicata alla valorizzazione della cultura e narrativa contemporanea

Nella splendida cornice dell’istituto di cultura meridionale di Napoli si è svolta, la prima edizione del premio letterario internazionale "Amici di Giambattista Vico", manifestazione dedicata alla valorizzazione della cultura e della narrativa contemporanea.

Nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi scrittori e artisti provenienti da diverse regioni italiane, il romanzo "Aspettando lei" dello scrittore Antonello Iovane ha ricevuto una menzione di merito per la qualità narrativa dell’opera.

Un riconoscimento importante che conferma il percorso positivo del libro, già premiato in diversi concorsi letterari nazionali e giunto ormai al decimo riconoscimento ufficiale.

"Questo romanzo ha sorpreso anche me per il numero di riconoscimenti ricevuti in varie parti d’Italia. Ringrazio sempre le giurie che continuano ad apprezzarlo - afferma emozionato Antonello Iovane - ricevo inoltre questo prestigioso riconoscimento in una città tanto cara a mio padre, a cui dedico il premio insieme a Lucia Codato. Desidero come sempre condividere questo traguardo con la mia bravissima editor Marcella Garau".

Il riconoscimento ottenuto a Napoli si aggiunge al premio assegnato nell’ambito del XVIII premio Cosenza città federiciana, la cui cerimonia si terrà il prossimo 7 giugno, e alla menzione di merito del premio internazionale A.upi 2026 ventiseiesima edizione, in programma a Milano il prossimo 14 giugno.

"Aspettando lei", pubblicato tre anni fa, continua dunque a raccogliere consensi da parte di giurie e lettori grazie a una storia intensa ed emozionale. Il romanzo racconta il viaggio interiore di Leonardo Manfredi, protagonista alla ricerca del proprio posto nel mondo tra amore, delusioni, sogni e scelte decisive per il futuro.