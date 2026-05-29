Ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri: carcere per un 46enne Condannato a oltre otto anni

I militari della stazione carabinieri di Presenzano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte di appello di Napoli nei confronti di un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari.

L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive. I militari dell’Arma hanno raggiunto il domicilio dove il destinatario del provvedimento stava scontando la misura cautelare, notificandogli l’ordine di espiazione della pena definitivo emesso dall’ufficio esecuzioni penali.

Il provvedimento riguarda un 46enne originario del napoletano, condannato in via definitiva a una pena complessiva di otto anni e otto mesi di reclusione per gravi reati associativi ed economico-patrimoniali aggravati dal metodo mafioso, commessi tra il 2010 e il 2021 tra le province di Avellino e Napoli.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato prelevato dall’abitazione dove si trovava ristretto e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.