Napoli celebra la giornata mondiale del gioco: evento alla Mostra d'Oltremare

In un tessuto urbano complesso dove la carenza di spazi aggregativi sicuri rappresenta spesso l'anticamera dell'isolamento sociale, riappropriarsi dei luoghi pubblici diventa un atto di precisa volontà politica. È in questa cornice di welfare cittadino che si inserisce la Giornata Mondiale del Gioco 2026, un evento che trasforma la Mostra d'Oltremare di Napoli nel palcoscenico di una vera e propria rivendicazione civica: il diritto all'infanzia e alla socialità condivisa.
L'appuntamento è fissato per domani sabato 30 maggio. Dietro l'organizzazione c'è la regia dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, supportato sul piano operativo e pedagogico dalla Ludoteca Cittadina, ente gestito dalla Cooperativa Sociale Progetto Uomo Onlus.
Oltre l'intrattenimento: il gioco come strumento di welfare
La cronaca sociale napoletana ci restituisce spesso l'urgenza di presidi educativi sul territorio. In quest'ottica, la manifestazione di domani non si limita al mero intrattenimento. I documenti programmatici dell'iniziativa parlano chiaro: il gioco viene inquadrato come un catalizzatore di cittadinanza attiva.
Non un passatempo, ma uno spazio di incontro intergenerazionale e un argine alla dispersione relazionale. Promuovere la cultura ludica significa, di fatto, applicare l'Articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, affermando che il benessere psicofisico e la cooperazione passano inevitabilmente attraverso l'espressione creativa, il corpo e l'immaginazione. Le attività, declinate per coinvolgere trasversalmente ogni fascia d'età, mirano a trasformare per un giorno le dinamiche urbane, favorendo la cooperazione.