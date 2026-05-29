"Cento Anni del Calcio Napoli", anche Bruscolotti e Cané all'evento: i dettagli La presentazione del libro di Bruno Dato per celebrare 100 anni della storia azzurra

Un secolo di storia, passione e identità azzurra racchiuso in un’unica opera monumentale. Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 17:00, presso il Centro Pastorale Giovanile Shekinà della Comunità Parrocchiale San Gennaro al Vomero, sarà presentato ufficialmente il volume I Cento Anni del Calcio Napoli di Bruno Dato, la prima grande pubblicazione celebrativa dedicata al centenario del club partenopeo.

Il libro, edito da Youcanprint e arricchito dalla prefazione del giornalista Carlo Verna, rappresenta un viaggio completo e appassionato attraverso i cento anni della SSC Napoli (1926-2026): dalle radici ottocentesche del calcio cittadino — Naples, Internazionale Napoli, Internaples — fino ai trionfi più recenti, passando per l’epopea di Diego Armando Maradona, i primi due scudetti, il dramma del fallimento, la rinascita e la consacrazione degli ultimi anni con i due titoli vinti nel 2023 e del 2025.

Cento anni di Napoli: l'opera di Bruno Dato

Con oltre 330 pagine illustrate, l’opera ricostruisce con rigore storico e sensibilità narrativa i momenti, i protagonisti e le emozioni che hanno reso il Napoli non solo una squadra, ma un fenomeno culturale e identitario. Il volume dedica ampio spazio alla figura di Giorgio Ascarelli, presidente fondatore, e affronta capitoli spesso trascurati della storia azzurra, offrendo una prospettiva completa e definitiva sul secolo che ha segnato la vita sportiva e sociale della città.

La presentazione di mercoledì 3 giugno: gli ospiti

La presentazione vedrà la partecipazione di ospiti di grande prestigio, figure simboliche della storia del Napoli e del giornalismo sportivo: Carlo Verna, autore della prefazione e voce storica della Rai; Giuseppe Bruscolotti, capitano e bandiera del Napoli; Luigi Pavarese, dirigente sportivo; Lino Russo, ex medico social del club azzurro; Luigi D’Angelo, consulente medico dello staff sanitario; Raffaele Russo, segretario generale della SSCN ai tempi del Presidente, Corrado Ferlaino; Cané (Jarbas Faustinho), icona del calcio partenopeo; don Rosario Accardo già responsabile diocesano per le attività sportive; Gennaro Di Franco, giornalista.

La serata sarà un’occasione unica per celebrare il centenario del Calcio Napoli, condividendo memorie, aneddoti, testimonianze e riflessioni sul valore sportivo, culturale e umano di una storia che appartiene non solo ai tifosi, ma all’intera città.

Come ricorda una celebre citazione del New York Times, riportata nella scheda del volume: «Napoli non è più una città con una squadra di calcio. È una squadra di calcio con annessa una città.» Un’affermazione che sintetizza perfettamente lo spirito del libro e il senso profondo dell’evento.

Incontro aperto al pubblico

L’incontro, moderato dalla giornalista Valeria Grasso, è aperto al pubblico, ai tifosi di ogni generazione, agli appassionati di storia dello sport, ai giornalisti e a tutti coloro che desiderano rivivere — pagina dopo pagina, voce dopo voce — un secolo di emozioni azzurre.

Per questo evento gli incassi della vendita del libro andranno in beneficenza alla Caritas parrocchiale della chiesa di San Gennaro al Vomero retta da Padre Massimo Ghezzi. Un appuntamento da non perdere per chi vuole rendere omaggio a una storia che continua a unire, ispirare, a far sognare e per questo appuntamento utile anche a chi vuole fare del bene.