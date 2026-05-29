Sciopero generale: disagi contenuti a Napoli Cancellazioni per alcuni treni, regolari servizi Eav e Anm

Disagi contenuti a Napoli in occasione dello sciopero generale proclamato per oggi dalle sigle sindacali di base. Le principali criticità si stanno registrando alla Stazione centrale, dove alcuni treni stanno subendo ritardi e cancellazioni, con inevitabili rallentamenti per i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Nel corso della mattinata si sono formati capannelli di passeggeri davanti ai tabelloni informativi, in attesa di aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria. Code anche agli sportelli di assistenza di Frecciarossa e Italo, presi d’assalto da utenti in cerca di informazioni o soluzioni alternative di viaggio.

Regolare invece il servizio della Linea 2 della metropolitana, così come non si registrano conseguenze per i voli in partenza dall’aeroporto di Capodichino.

Lo sciopero non coinvolge l’Anm, l’Azienda napoletana mobilità, che gestisce Linea 1 e Linea 6 della metropolitana, funicolari e trasporto su gomma. Regolare anche il servizio dell’Eav, la holding regionale che gestisce Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana.

Al momento, dunque, i disagi risultano circoscritti soprattutto al traffico ferroviario nazionale in transito dalla Stazione centrale, dove la situazione viene monitorata costantemente dal personale ferroviario e dalle forze dell’ordine presenti nello scalo.