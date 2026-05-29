Da parcheggio ad area sportiva polifunzionale: il futuro di piazzetta Masaniello Ass. Ferrante: «L’area sarà riqualificata attraverso lo sport e la socialità»

Un'opera di riconversione e riqualificazione per piazzetta Masaniello, nei pressi di Via Nuova Marina e Piazza del Carmine. L'area, attualmente adibita a parcheggio, diventerà uno spazio sportivo polifunzionale all'aperto che coinvolgerà la cittadinanza attraverso sport e socialità. Dopo l'ok ricevuto dal Consiglio della Seconda Municipalità di Napoli, il progetto è pronto a prendere forma.

L'intervento rientra in un accordo tra il Comune di Napoli, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e la Sport e Salute spa e sarà realizzato grazie alle risorse stanziate dal fondo “Sport e Periferie”.

Riqualificazione urbana: da parcheggio ad area sportiva

Il Consiglio della Municipalità ha approvato la proposta di riqualificazione urbana avanzata dalla Giunta municipale, dando così il via ai lavori che non solo consegneranno alla comunità un impianto sportivo all’aperto, ma riqualificheranno anche uno spazio che versa in condizioni di degrado.

Il progetto complessivo prevede anche la riorganizzazione della viabilità, con la riapertura al traffico di piazzetta Masaniello sul lato opposto a quello in cui sarà realizzato l’impianto sportivo. I 15 posti auto autorizzati saranno ricollocati nelle strisce blu adiacenti, a servizio dei residenti, mentre tutti gli stalli non autorizzati saranno definitivamente rimossi.

Ass. Ferrante: «Un segnale importante per il territorio»

Grande soddisfazione per l’approvazione del progetto di riqualificazione è stata espressa dall’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune, Emanuela Ferrante:

«L’approvazione della delibera in Consiglio municipale rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione di piazzetta Masaniello attraverso lo sport e la socialità. L’apertura del cantiere sarà un segnale importante per il territorio e per i giovani del quartiere, che potranno finalmente contare su uno spazio restituito alla comunità».