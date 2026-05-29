Napoli, 80 milioni dalla Regione Campania per nuovi tram e bus elettrici Manfredi: «Un investimento importante grazie alla sinergia con la Regione Campania»

Pronti ad arrivare nuovi tram e bus elettrici nella città di Napoli dalla Regione Campania. Un finanziamento da 80 milioni di euro che consentirà al Comune di implementare il servizio di trasporto urbano. Mezzi di ultima generazione, finanziati attraverso le risorse del POR Fesr, che entro la fine dell'anno si integreranno a quelli presenti attualmente.

Un ulteriore passo in avanti nella direzione della mobilità sostenibile, riuscendo anche a garantire a cittadini e turisti un servizio più moderno.

80 milioni dalla Regione Campania: il finanziamento

La giunta guidata dal presidente Roberto Fico ha infatti deliberato uno stanziamento di 57,6 milioni per l’acquisto di 17 tram che andranno ad arricchire il servizio della linea tranviaria del mare. Altri 22 milioni sono destinati all’acquisto di 60 bus full electric.

Entro la fine del 2026, quindi, sarà arricchita la flotta del servizio di trasporto urbano con questi mezzi di nuova generazione.

Manfredi: «Impegnati per potenziare il trasporto»

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato il lavoro che il Comune sta portando avanti per la mobilità urbana e per creare un raccordo più stretto con l’intera area metropolitana. «Siamo impegnati a potenziare il trasporto di superficie laddove non è possibile arrivare con la metropolitana, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale», ha dichiarato Manfredi..

«Grazie alla sinergia con la Regione Campania avremo la possibilità di realizzare un investimento molto importante per l’ammodernamento della flotta dei mezzi di superficie per offrire un servizio di qualità ai cittadini napoletani, ai pendolari e ai turisti che scelgono la nostra città. Ringrazio il presidente Fico e tutta la giunta regionale per la piena e fattiva collaborazione su fronti determinanti per lo sviluppo di Napoli - trasporti, infrastrutture, welfare, cultura, sport - in un'ottica finalmente integrata con le altre province destinate a crescere insieme al capoluogo».