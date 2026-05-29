Napoli: rame e ferro di dubbia provenienza La polizia denuncia un uomo

La polizia ha denunciato un uomo per l’attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

In particolare, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, a seguito di mirati controlli finalizzati ad arginare il fenomeno dei furti di cavi di rame in ambito ferroviario, hanno rinvenuto, in un deposito di una società non autorizzata per lo stoccaggio di rifiuti di materiali ferrosi e non, un grande quantitativo di cavi di rame e altro materiale ferroso, pari a circa una tonnellata e mezzo, occultati anche all’interno di un autocarro di proprietà di un soggetto, identificato poi per il titolare della società. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato.