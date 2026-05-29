Controlli a Giugliano in Campania: sorpreso con la droga ai domiciliari Manette ai polsi di un 50enne

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, i poliziotti del commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 27 persone, di cui 8 con precedenti, controllato 11 veicoli e contestato 2 violazioni del Codice della Strada.

Gli stessi agenti in collaborazione con un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 50enne, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare, dove hanno rinvenuto una busta e ben 21 involucri di cocaina del peso complessivo di 15 grammi, un bilancino di precisione, una telecamera che inquadrava la pubblica via e 1.075 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.