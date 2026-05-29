Controlli a Giugliano in Campania: sorpreso con la droga ai domiciliari

Manette ai polsi di un 50enne

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Controlli a Giugliano in Campania: sorpreso con la droga in casa un soggetto già sottoposto alla detenzione domiciliare. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Giugliano in Campania.  

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, i poliziotti del commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 27 persone, di cui 8 con precedenti, controllato 11 veicoli e contestato 2 violazioni del Codice della Strada.

Gli stessi agenti in collaborazione con un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 50enne, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare, dove hanno rinvenuto una busta e ben 21 involucri di cocaina del peso complessivo di 15 grammi, un bilancino di precisione, una telecamera che inquadrava la pubblica via e 1.075 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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