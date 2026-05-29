40 anni dal Gol del Secolo di Maradona, Victor Hugo Morales: «Sarò sempre grato» Il telecronista del Gol del Secolo: «Ecco come nasce "Barrilete Cosmico"»

Un anniversario epico, una pagina indimenticabile della storia del calcio e una voce che è diventata poesia. Il gol del secolo di Maradona con la maglia dell'Argentina contro l'Inghilterra è entrato nella storia, così come la telecronaca di Victor Hugo Morales.

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto in collegamento da Buenos Aires il telecronista argentino per raccontare quel momento.

L'emozione di Morales: «Un momento unico!»

Victor Hugo Morales ha descritto quel gol come un momento storico unico. «Sarò sempre grato alla vita, a Dio e a Diego per aver potuto fare quella telecronaca, per essere stato lì per quella partita e per tutte le grandi soddisfazioni che ho avuto grazie a questo. In Argentina amiamo l’Italia e in particolar modo Napoli».

«Ogni volta che dovevo descrivere una giocata di Maradona nelle altre partite del Mondiale del 1986 usavo l’espressione “barrilete”, usata dal grandissimo direttore Flaco Menotti. "Barrilete cosmico” nasce per cercare un’idea, una parola o una metafora all’altezza della giocata e della bellezza di ciò che ha fatto Maradona».

«Maradona è sempre stato dalla parte del popolo»

«Diego Armando Maradona ha sempre avuto un coraggio incredibile: era dalla parte del suo popolo, dei poveri e di quei politici che si battevano per la felicità del proprio popolo, lottando contro tutto. Maradona è una personalità immensa e un simbolo che va oltre il grandissimo calciatore che abbiamo visto in campo e amiamo», continua Victor Hugo Morales.

«Diego Armando Maradona e Mohammed Alì sono stati due personaggi che hanno lottato moltissimo contro le ingiustizie, i crimini, i regimi politici e la guerra. Personaggi come loro hanno combattuto per la felicità delle persone di tutto il mondo».

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0”.