Acerra, sicurezza: convocato comitato in Prefettura Il sindaco: "Grati al Prefetto per l’attenzione e l’efficacia delle azioni a tutela dei cittadini"

Ad Acerra si sono verificati tre episodi che hanno visto l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in altrettanti punti della città e che per la loro gravità hanno provocato grande apprensione tra i cittadini.

Tempestiva ed efficace è stata l’azione del Prefetto di Napoli Michele di Bari che nella stessa serata ha subito predisposto una serie di interventi per intensificare il controllo del territorio incrementando l’attività investigativa sia per individuare i responsabili di tali azioni criminose che a tutela della comunità.

Fatti delittuosi che verranno approfonditi lunedì pomeriggio all’interno del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza prontamente convocato dal Prefetto a dimostrazione della consueta altissima attenzione riposta nei confronti della Città di Acerra.

"Ringrazio il prefetto di Napoli Michele di Bari che già ieri sera ha attivato ogni iniziativa utile a rafforzare il presidio del territorio attraverso un maggiore impiego di carabinieri, polizia e guardia di finanza – sottolinea il sindaco Tito d’Errico - ricordo che l’impegno del Prefetto Michele di Bari per la Città di Acerra ha portato negli anni a risultati incisivi a garanzia della collettività: il calo del numero dei reati ne è l’esempio più evidente, con l’obiettivo comune, ora, che resta quello di allineare la sicurezza reale a quella percepita.

L’amministrazione, dal canto suo, non farà mai mancare il suo supporto sia attraverso l’utilizzo degli uomini e delle donne del Comando di Polizia Municipale, che con la disponibilità del sistema di videosorveglianza comunale, il quale contribuisce in maniera determinante alle indagini delle forze dell’ordine e della magistratura, a cui va la gratitudine della comunità acerrana per l’incessante lavoro svolto con professionalità, competenza e spirito di servizio”.