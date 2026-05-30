Incendio traghetto al porto di Napoli: risultati del monitoraggio diossine

Arpa Campania rende disponibili i risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera, effettuato nel Porto di Napoli a partire dalla mattina dello scorso 28 maggio, a seguito all’incendio divampato a bordo di un traghetto nell’area portuale del capoluogo partenopeo.
In esito al primo campionamento di 24 ore, sono risultate concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili pari a 0,099 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), inferiori al valore di riferimento, correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, di 0,150 pg/Nm3 I-TEQ (fonte: Lai-Germania).