Strappa la collana d'oro ad una turista svizzera: arrestato un 22enne Individuato e arrestato l'autore grazie alla video sorveglianza

La polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 22enne, con precedenti, anche specifici, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina. Lo stesso è stato, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti da cui è scaturita l’attività investigativa, svolta dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, traggono origine dalla rapina perpetrata ai danni di una cittadina svizzera che, mentre stava percorrendo via Alessandro Poerio, era stata avvicinata da un uomo che le aveva strappato la collana d’oro per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, anche grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare e a rintracciare, in via Diomede Marvasi, il presunto autore dell’episodio criminoso.

Quest’ultimo, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo, ma è stato raggiunto e bloccato. All’esito della convalida, l’indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.