Festa della Repubblica a Napoli, inno e tricolore dispiegato sulla Prefettura La celebrazione degli 80 anni della Repubblica a Napoli con il prefetto Michele di Bari

Il tricolore italiano dispiegato sulla Prefettura di Napoli: si è conclusa così la solenne cerimonia di questa mattina in occasione della Festa della Repubblica. Il capoluogo campano, in più momenti nella giornata di oggi, si è unito e si unisce alle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum istituzionale che portò alla Repubblica in Italia.

Questa mattina presso il Mausoleo di Posillipo sono state deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e delle massime autorità civili, militari e religiose. Successivamente, il prefetto stesso, ha dato lettura in Piazza del Plebiscito del messaggio da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La cerimonia dell'Alzabandiera in Piazza del Plebiscito

Tanti i presenti, tra cittadini e turisti, in piazza del Plebiscito per assistere alla cerimonia di celebrazione per gli 80 anni della Repubblica. Alle 11 in piazza del Plebiscito, si è tenuto l’Alzabandiera. Successivamente il Prefetto ha consegnato le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a 35 cittadini dell’area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari.

L'evento si è concluso con il grande Tricolore dispiegato sulla facciata della prefettura, grazie al personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli. Il tutto accompagnati dalle note dell’inno alla Gioia e dell’inno di Mameli, della Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania e dagli Allievi dell’Accademia di canto lirico del Teatro San Carlo.

Questa sera la Festa della Repubblica continua al Teatro San Carlo

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80°anniversario della Repubblica, alle ore 18.30, è stato organizzato dal Prefetto, Michele di Bari, dal Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, in collaborazione con il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro San Carlo, Fulvio Macciardi, un concerto, “Per gli 80 anni della Repubblica”, aperto alla cittadinanza, che si terrà al Teatro San Carlo.