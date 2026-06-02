Kit del rapinatore nello scooter: 17enne denunciato dai carabinieri a Napoli

14 e 17 anni. Uno scooter, un casco, un passamontagna e una pistola. In una frase, la sintesi della serata dei carabinieri della pmz Vomero.
Pochi minuti alla mezzanotte, i militari notano in via Don Milani due ragazzi fermi a chiacchierare vicino ad uno scooter.
E’ del più grande dei due. Quando apre il sottosella, i carabinieri trovano il kit completo del rapinatore.
Il 17enne prova a lanciare via la pistola ma il gesto, oltre ad essere inutile, è compiuto davanti ai due militari.
Il giovane verrà denunciato per porto abusivo d’arma, poi rivelatasi una replica senza tappo rosso.