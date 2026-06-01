Acerra, Auriemma: "Oggi comitato sulla sicurezza, ho sentito il prefetto"

Criminalità: preoccupazione alla luce degli ultimi gravi episodi

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Costante raccordo con le istituzioni competenti...

Napoli.  

"Gli episodi di criminalità degli ultimi giorni, sfociati in spari e colpi di pistola in più parti della città, stanno facendo vivere nell’incertezza e nella preoccupazione i miei concittadini.

Ringrazio il Prefetto per aver immediatamente intensificato i controlli sul territorio e per aver convocato con urgenza il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di individuare e mettere in campo le misure necessarie a garantire serenità e tutela ai cittadini acerrani".

A dichiararlo è Carmela Auriemma, vice presidente vicaria del gruppo movimento 5 Stelle alla camera dei deputati e coordinatrice della Provincia di Napoli.

Ho sentito questa mattina il Prefetto, che mi ha rassicurato sulla volontà di procedere con azioni concrete e tempestive per rafforzare la presenza dello Stato e contrastare ogni forma di criminalità.

Continuerò a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo con le istituzioni competenti".

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