Corpo, mente, scienza: torna "Yoga al museo" a città della scienza Un viaggio tra equilibrio fisico e attività cerebrale

Dopo il grande entusiasmo registrato nel primo appuntamento, città della scienza riapre le porte del museo interattivo del corpo umano per un nuovo incontro dedicato al benessere, alla consapevolezza e al dialogo profondo tra corpo e mente. Il 5 giugno, dalle 18:30 alle 20:30, torna Yoga al museo, un’esperienza che unisce movimento, neuroscienze ed educazione alla salute in un contesto unico nel suo genere.

In un tempo che corre veloce, questo appuntamento invita a rallentare, respirare e ritrovare il proprio centro. Come si legge nel testo introduttivo dell’iniziativa, “il museo si trasforma ancora una volta in uno spazio vivo e partecipato, dove ogni gesto diventa scoperta e ogni respiro acquisisce significato” . Un luogo in cui la pratica dello yoga incontra la conoscenza scientifica, rendendo ogni momento un’occasione per ascoltarsi e comprendere meglio il proprio corpo.

A guidare il percorso sarà Stefania Cristiano, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra equilibrio fisico e attività cerebrale, approfondendo il ruolo del sistema nervoso, della respirazione e della propriocezione.

Le installazioni interattive di corporea diventeranno parte integrante dell’esperienza, trasformando la pratica in un’immersione concreta e multisensoriale.

L'iniziativa rappresenta un momento di benessere condiviso ed è pensata per chi desidera ritrovare armonia, migliorare la consapevolezza del proprio corpo e vivere il museo in una forma nuova, più intima e speciale.