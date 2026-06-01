Pulisce un pozzo nero, operaio ucciso dai gas velenosi: tragedia impressionante E' successo a Ercolano

Un uomo di 58 anni è morto in provincia di Napoli durante la pulizia di un pozzo nero. È accaduto nel pomeriggio presso un ristorante di via Benedetto Cozzolino a Ercolano, dove il 58enne è morto durante le attività di spurgo. La causa della morte sarebbe verosimilmente da attribuire alle esalazioni dovute ai gas nocivi presenti. Carabinieri della tenenza di Ercolano sul posto per i primi rilievi.

Sotto sequestro l'area del tragico incidente

L'area del tragico incidente è stata sottoposta a sequestro, in attesa delle prime decisioni della magistratura che ha avviato una inchiesta. Da chiarire le cause della morte dell'operaio. Sarà disposta l'autopsia per fare piena luce su un ennesimo infortunio sul lavoro che si verifica nel territorio in provincia di Napoli.

Al vagli odegli inquirenti anche la posizione lavorativa dell'operaio che ha perso la vita. Da verificare se nel corso dell'intervento sono state utilizzate tutte le misure di sicurezza previste in questi casi così pericolosi.