Università italiane in calo, ma la Federico II resiste nella top 5 Il 79% degli atenei italiani perde terreno nel ranking CWUR

Il sistema accademico italiano attraversa una fase di preoccupante arretramento competitivo. Secondo l'ultimo rapporto "Global 2000" pubblicato dal Center for World University Rankings (CWUR), ben il 79% degli atenei del nostro Paese ha registrato un calo di posizioni rispetto alle rilevazioni precedenti. Un dato che non rappresenta solo una mera flessione statistica, ma il sintomo di una sofferenza strutturale che accomuna le istituzioni storiche a quelle più giovani.

Il posizionamento di Napoli e la sfida della Federico II

In questo scenario di contrazione generale, l'Università degli Studi di Napoli Federico II si conferma uno dei pilastri del sistema formativo nazionale, attestandosi al quinto posto nella classifica italiana e al 243mo a livello globale. Tuttavia, il calo è tangibile anche sotto il Vesuvio. Gli indicatori pesati dal CWUR - che includono istruzione, occupabilità, qualità del corpo docente e, soprattutto, ricerca (che incide per il 40% sul punteggio finale) - evidenziano come la storica istituzione napoletana sia chiamata a uno sforzo supplementare per mantenere standard d'eccellenza in un contesto di crescente concorrenza internazionale.

Il nodo dei finanziamenti: un’emergenza nazionale

Le motivazioni dietro questa parabola discendente sono state analizzate con durezza da Nadim Mahassen, presidente del CWUR, che punta il dito contro decenni di politiche miopi. Secondo Mahassen, il declino non è imputabile esclusivamente alla qualità dei singoli atenei, quanto piuttosto a un sistemico sotto-finanziamento pubblico. La svalutazione della ricerca e dell’istruzione come beni primari ha limitato la capacità delle università italiane di attrarre talenti internazionali e di produrre innovazione scientifica in grado di competere con i colossi finanziati dagli investimenti asiatici o statunitensi.

Oltre la didattica: il futuro a rischio

Il problema, come sottolineano gli esperti, trascende l'ambito accademico. L’erosione della competitività universitaria si riflette direttamente sulla capacità del Paese di innovare e di garantire una crescita economica solida. Mentre la Cina scala rapidamente le classifiche mondiali grazie a cospicui investimenti, l'Italia rischia di vedere il suo sistema d'istruzione superiore —-dal Politecnico di Milano fino alle realtà regionali campane - sempre più isolato. Il 243mo posto della Federico II e le posizioni degli altri atenei italiani diventano così un segnale d'allarme che la politica non può più ignorare: senza un cambio di rotta drastico nei fondi destinati alla ricerca, il rischio di una marginalizzazione definitiva del capitale intellettuale italiano diventa sempre più concreto.