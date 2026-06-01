80° anniversario della Repubblica Italiana: l'evento a Sant’Agnello

Nell’ambito delle attività previste dal Comune di Sant’Agnello per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, martedì 2 giugno alle 10:30 in Piazza Matteotti si terranno le celebrazioni istituzionali in Piazza Matteotti alla presenza del Sindaco Antonino Coppola con l’Amministrazione Comunale, delle autorità, degli studenti e della cittadinanza.
La ricorrenza quest'anno si arricchisce di un ulteriore significato, sottolineato dalla presenza della “Commissione per le pari opportunità, i diritti civili e le politiche di genere” del Comune di Sant’Agnello: l'80 anniversario anche del primo voto esteso alle donne in italia, pietra miliare nel percorso di uguaglianza e democrazia che porta fino ad oggi.
Durante la manifestazione gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Agostino Gemelli” intoneranno l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia, componendo un grande Tricolore umano, dando forma e colore al passaggio di testimone necessario per la memoria collettiva.
Verrà deposta infine la corona d’alloro presso il monumento ai caduti, omaggio a quanti hanno sacrificato la vita per la libertà e per i valori su cui si fonda la Repubblica Italiana.