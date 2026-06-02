Cinema gratuito sulle spiagge di Napoli: torna "Arena" dal 5 giugno Proiezioni gratuite dal 5 al 28 giugno alla Rotonda Diaz e a San Giovanni a Teduccio

Dieci pellicole d'autore sulle spiagge di Napoli: torna "Arena", la rassegna gratuita di cinema all'aperto dal 5 al 28 giugno. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Comune di Napoli e cofinanziata dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Cartellone degli eventi metropolitani 2026.

Il programma è curato da NEST – Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo.

Dove e quando: tutti i dettagli di "Arena"

"Arena" torna con la sua terza edizione a riempire le spiagge napoletane di amanti del cinema. Già nel 2024 e nel 2025 fu un evento dal grande successo, con le proiezioni sotto le stelle del Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio.

Di seguito il programma completo delle proiezioni:

Lido Mappatella – Rotonda Diaz

venerdì 5 giugno Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)

sabato 6 giugno Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016) – Incontro con il regista Edoardo De Angelis

domenica 7 giugno Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025) – Incontro con il regista Alessandro Rak

giovedì 11 giugno Morte di un matematico napoletano (1992) di Mario Martone – Omaggio a Carlo Cecchi. Incontro con il regista Mario Martone

venerdì 12 giugno La salita di Massimiliano Gallo (2025) – Incontro con il regista Massimiliano Gallo

sabato 13 giugno La vita da grandi di Greta Scarano (2025) – Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo

domenica 14 giugno 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026) – Incontro con l’attore Francesco Gheghi

Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio

venerdì 26 giugno Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025) – Incontro con la regista Mara Fondacaro

sabato 27 giugno Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993) – Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista

domenica 28 giugno Nero di e con Giovanni Esposito (2025) – Incontro con il regista e attore Giovanni Esposito e con l’attrice Susy Del Giudice

Ogni appuntamento è introdotto, a partire dalle ore 20:30, da incontri e approfondimenti con registi, attori e ospiti speciali, moderati dal giornalista e critico cinematografico Gianmaria Tammaro.

Il percorso "I mestieri del cinema" a Napoli

Quest’anno la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e NEST – Napoli Est Teatro compie un ulteriore passo avanti: accanto alla magia della settima arte sulle spiagge cittadine, prende infatti forma una nuova opportunità dedicata ai giovani del territorio. Nasce così “I mestieri del cinema”, un percorso gratuito di formazione professionale pensato per offrire ai partecipanti uno sguardo privilegiato sul lavoro che si svolge dietro le quinte di una produzione cinematografica e audiovisiva.

L’iniziativa si terrà il 27 e il 28 giugno negli spazi del NEST – Napoli Est Teatro e proseguirà nel mese di settembre presso la Casa della Cultura del Comune di Napoli, a Palazzo Cavalcanti. Attraverso incontri, testimonianze e momenti di confronto con professionisti del settore, i partecipanti potranno approfondire le diverse competenze che contribuiscono alla realizzazione di un film.